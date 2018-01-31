〈北部〉創意設計 賴揆肯定竹縣長照2.0

2018-01-31

地方關切育賢街高架陸橋工程

〔記者黃美珠／竹縣報導〕行政院長賴清德昨天率各部會官員到新竹縣視察，肯定新竹縣在長照二．○方面落實得很成功，並且加入不少創意設計；在與地方進行座談時，關西鎮長吳發仁不滿育賢街高架陸橋工程因被抗議而停擺，不知該何去何從，希望行政院講清楚到底能不能做？

內政部長：已請竹縣府評估

內政部長葉俊榮說，內政部已請縣府評估，要繼續處理，內政部也不會縮手。

吳發仁說，可以做的話，是不是要重新招標？如果不能做了，那違約金等後續問題該中央還是地方政府處理？

葉俊榮表示，內政部會補助，就是支持促成地方道路的開設，監院並沒有禁止補助本案，倒是要縣府儘速決定這條路到底要不要開？

賴揆：目前以經濟發展為優先

新竹縣十三鄉鎮市長昨天都出席座談。賴清德表示，政府目前以推動經濟發展為最優先政策，會不分藍綠跟地方攜手合作尋求台灣「大」好；縣長邱鏡淳則希望各部會能多多相挺。

賴清德說，他的到訪不是要來打分數，而是想看新竹縣還有哪些困難需要中央協助解決，希望建立中央和地方合作的機制。

盼增1席立委 賴揆未回應

湖口鄉長林志華面呈一份陳情書給賴清德，希望新竹縣下屆立委能多一席。不過，因中選會是獨立單位，也沒人員到場，賴清德僅收下，並未回應。

賴清德昨天也由新竹縣長邱鏡淳陪同，到新埔鎮世光教養院附設日間照顧中心了解長照二．○的執行狀況。

院長彭少呈說，院方利用五感課程，透過觸覺、嗅覺等刺激，延緩老人家的肢體和心智老化速度。

賴清德肯定新竹縣在長照二．○方面落實得很成功，除具備基本的功能，也有創意的加入。

縣府社會處長李國祿反映，長照一．○轉換成二．○時給付標準太慢公告，又沒有給縣府充足的作業時間與宣傳期，導致增加民眾的負擔。對此，隨行的衛福部長陳時中說，會把地方面臨的問題帶回研議，讓地方在執行上能有更多空間。