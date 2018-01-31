〈北部〉桃園「開瓶」土地協議價購 民代︰差市價太多

2018-01-31

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕中壢區慈惠二街拓寬時，市政府徵收九十一．九六坪土地，加上拆遷補償共花費一．五五億元，現在要打通平鎮區貿三路、中正一路口瓶頸路段，廿五坪土地只願花三○一萬元價購，讓桃園市議員舒翠玲痛批：「沒誠意，相關規定應該廢除！」市府工務局人員解釋，徵收與協議價購的規定不同，協議價購沒有強制力，地主若不願意就不用賣地，權益不會受損。

工務局︰地主若不願意沒強制

市府開瓶專案希望打通平鎮區貿三路、中正一路口的瓶頸路段，但計畫懸宕，舒翠玲說，周邊土地市價約每坪十七萬元，但市府協議價購取得土地的條件卻是每坪約十二萬零四百元，每坪差了近五萬元，落差實在太大，雖然拆遷補償約四百萬元，但總價值少了一百廿餘萬元，彭姓地主當然不願意賣地。

市府是依據「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」，以土地公告現值的一．二倍協議價購，每坪才會僅約十二萬零四百元，舒翠玲質疑，市府拓寬道路能依據土地徵收條例，以「徵收當期之市價」取得土地，反觀較具急迫性的瓶頸路段打通，卻只能以較差的條件協議價購，「簡直把地主當傻瓜，這樣的規定根本應該廢除」。

市府工務局指出，市府一直朝著將「土地公告現值」趨近市價的目標努力，因考量成本負擔能力以及市價的浮動變化太大等因素，才會將協議價購的辦理方式訂為土地公告現值的一．二倍，希望能兼顧可行性與不讓地主吃虧。

「地主若不願協議價購，權益完全不受損！」工務局人員補充，地主若拒絕協議價購，市府將會設法尋找替代方案，或許籌足經費後會以市價進行徵收，但這會是許多年以後的事情了。