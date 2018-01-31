〈北部〉修復要5億 桃園巨蛋漏水急裝導水板

2018-01-31

〔記者陳昀／桃園報導〕ＳＢＬ（超級籃球聯賽）本季首度移師桃園市立體育館（桃園巨蛋），廿八日桃園璞園主場週最後一天賽程，打到第二場第二節時屋頂突然漏水，賽事被迫延後到三月底，引來球迷痛斥「落漆」！市府體育局長夏金興表示，桃園巨蛋已廿六年歷史，初估要修復天幕得需五億餘元經費，將極力爭取中央補助一半的修繕經費，而昨天已加裝導水板及抽水馬達，以因應過渡時期。

比賽中斷延後 球迷批落漆

夏金興指出，桃園巨蛋從一九九三年啟用至今，屋頂天幕的鋼樑縫隙因年久而有些微鬆脫，去年十月底桃園巨蛋舉行「桃園購物節」時發生輕微漏水，體育局當時已擬定整修計畫書送體育署，目前尚未獲得回覆，市府會持續爭取中央補助修繕經費。

桃園璞園主場週廿八日由裕隆隊與璞園隊在桃園巨蛋的比賽進行到第二節將結束時，屋頂突然發生漏水，賽事暫停一個多小時後，確定狀況無法排除，決定順延到三月廿七日晚間七點移往新莊體育館繼續比賽。

夏金興無奈表示，很感謝中華籃協與球迷的體諒，未來將分短、中、長程計畫解決桃園巨蛋的漏水問題，不會影響後續賽事。

ＳＢＬ接續將在桃園巨蛋舉行賽事為：二月一日至四日、三月一日至四日的例行賽；二月十日「紅白明星對抗賽」；三月卅一日至四月五日季後賽首輪。

天幕上蓋防水布 年中動工

夏金興表示，體育局已採購導水板與馬達，這兩天就會完成應急修復工程，可望暫時解決漏水問題；中程計畫方面，已編列二百萬元預算，會在天幕上方增設防水帆布，雙重防止漏水，預計今年中動工。

為了徹底解決問題，夏金興表示，近期會先對桃園巨蛋進行結構鑑定，未來得重新施作屋頂天幕徹底解決漏水問題，但他坦言，這得等到爭取到經費才能確定，近五億元的修繕經費，希望爭取中央能補助一半。

夏金興另表示，為迎接去年舉辦的世界大學運動會，體育局先前已斥資一億四千萬元整修桃園巨蛋的地坪、座椅、空調及無障礙電梯等，對於先前為何沒有處理屋頂漏水問題？夏金興解釋說，去年十月底發現漏水時，體育局今年度的預算已完成編列，今年會極力爭取中央補助，另會排入明年度預算。