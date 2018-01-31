〈中部〉杜絕不當干預 重大採購廉政平台成立

2018-01-31

〔記者張菁雅／台中報導〕市府廉政會報卅日宣布成立重大採購廉政平台，市府將與台中地檢署、調查局台中市調查處、廉政署等機關，共同營造公開透明的採購環境，杜絕外界不當干預。

市府結合檢、調、廉能等單位

市長林佳龍與台中地檢署檢察長張宏謀、法務部調查局台中市調查處長單培祥、廉政署中部地區調查組長謝名冠等人，昨天在廉政會報共同宣示成立重大採購廉政平台。

林佳龍表示，政府除了「能」，也要「廉」，他上任時，即率先簽署公共工程廉能公約，並擴及中彰投苗區域聯合治理，現在已逐漸從營造廉能環境，到建立制度成為文化。他認為「人是環境的產物」，如果營造好的環境，人性善的一面就會被發揚，脆弱、禁不起誘惑的部分較不易發生，因此，政府資訊揭露非常重要，「在陽光之下較不會有黑影」。

張宏謀指出，推動廉政最重要的是首長決心，還要加上公共工程廠商，甚至全民參與，希望透過重大採購推動平台，事先結合檢察、調查單位與廉政部門，在採購程序公開透明的情況下，讓公務人員更勇於任事，也讓廠商知道不要用不當外力介入公共工程，應透過合法運作來獲得合理利潤。

建立聯繫機制 排除不當外力干預

市府政風處表示，重大採購廉政平台在辦理重大公共工程建設時，邀集檢察、調查、廉政、相關廠商、利害關係人等公私部門，建立聯繫溝通機制，事先排除不當外力干預，並建置網路資訊交換平台，提供採購、工程可行性評估、規劃、設計、發包、履約及後續管理等資訊，與專業人士及利害關係人交換意見，促成並確保決策及作業合法、合宜，營造一個優質廉能的採購環境，吸引優良廠商承攬公共工程，同時也提升工程建設品質，形成善的循環。

政風處指出，市府已建置三個採購廉政平台，分別是水湳國際會展中心、第十四期重劃區第六工區公園景觀標工程及智慧營運中心新建工程。