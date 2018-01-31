〈中部〉中榮設日照中心 中部醫學中心首家

2018-01-31

搭幼稚園學童 老幼共托共學

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總「日照中心」昨天熱鬧開幕，是中部第一家醫學中心設立的日照中心，結合醫學中心跨科醫療照護團隊，搭配隔壁的榮中幼稚園學童「老幼共托共學」，還有東海大學團隊進駐規劃一系列課程，加強延緩失能與失智篩檢。

台灣在今年正式邁入高齡化社會，退輔會主委李翔宙昨天參加開幕儀式表示，全台三家榮民醫院和十二家分院都已核准成立日照中心，台中榮總日照中心整合各院完整的經驗與模式，另十六所榮民之家也開放一般民眾自費入住，已有一百六十七人申住，未來會開放更多床位。

可服務20名失能、失智長輩

台中榮總日照中心近百坪，設置在醫院眷區，不同於一般是設在醫院裡，更有家的感覺，中榮院長許惠恒說，中心有多功能休閒空間、餐廳、簡易廚房及戶外園藝活動區等，還有專業跨領域的臨床醫護照顧團隊，醫師、護理師、社工師等提供完整專業性服務，可服務二十名失能、失智長輩。

日照中心目前有五名長者加入，八十八歲的廖爺爺陪著中度失智的妻子一起參加活動、與幼稚園小朋友共學，早上八點半由子女送來上學，下午五點再放學回家，他說，在家有在家的快樂，日照中心有不同的快樂，很開心能兼得！

高齡醫學中心主任林時逸、醫師林鉅勝說，老幼共托共學，一起玩球、健身、聽音樂，有助穩定情緒、培養感情、學習力，也更有活力；診所協會全聯會理事長曾梓展說，家有近九十歲的父母，很希望也能有這類日照中心可以同樂，建議政府多利用閒置校舍設立長照中心，嘉惠長者。