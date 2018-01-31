〈中部〉曲棍球官司 段宜康、魏明谷判賠百萬

2018-01-31

〔記者楊國文、彭琬馨、張聰秋／綜合報導〕民進黨籍立委段宜康三年前爆料，指國民黨籍立委林滄敏在擔任中華民國曲棍球協會理事長期間，涉以不實單據詐領補助款，當時與林競選彰化縣長的現任彰化縣長魏明谷隨即也以此刊登廣告批林，林滄敏事後向段、魏提告，高等法院昨判段、魏須連帶賠償一百萬元並刊登道歉啟事，段另須將臉書上的爆料內容撤下，可上訴。

台北地院一審判段、魏須連帶賠償三十萬元並登報道歉，段另須將臉書上的爆料內容撤下；段、魏事後上訴高院，但高院仍認定段未盡合理查證義務，魏則全然未經查證，確使林的名譽受到貶損，一審判賠三十萬元偏低，應提高至一百萬元。

段︰將向最高法院上訴

針對官司敗訴賠償金提高，段宜康表示，雖然中華民國曲棍球協會理事長、前國民黨立委林滄敏有承認侵占公款及偽造文書，彰化地檢署卻將之緩起訴，連帶影響高等法院昨日判決，他認為緩起訴處分對司法、正義「是很大的傷害」；段強調，他將向最高法院上訴，「上訴結果是什麼，我就接受」。

段也說，判處林滄敏緩起訴的檢察官與檢察長，竟可以高升到台中地檢署，質疑做出荒唐緩起訴的還可以高升，呼籲法務部應對外說明。

魏︰接到判決書後再決定

針對該司法案判決，彰化縣長魏明谷表示，這個案件他們到目前還沒有看到判決書，法官如此判決，是法官個人的意見，等接到判決書以後會再研究裡面的內容，再決定後續作為。