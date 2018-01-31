〈中部〉年開兩次花 石馬公園河津櫻奇美

2018-01-31

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻，迄去年為止，已連續六年出現「一年開二次花」奇景，今年在寒流催化下，也已開花，粉白花朵綻放枝頭，美不勝收，公所也決定在二月四日擴大辦理「櫻花冬筍季」活動，除了推廣冬筍產業及竹藝文化以外，更希望藉此打響石馬公園一年二次花期的賞櫻特色。

鹿谷鄉小半天石馬公園，原本是荒蕪的公墓用地，二○○七年在台灣及日本李登輝之友會致贈五百株日本河津櫻花樹後，才正式啟動塑造「櫻花森林美景」的社區再造計畫，經公所、社區人員同心協力照料下，五百株河津櫻已繁衍出第二代，目前數量增至八百多株。

二○一二年九月間，石馬公園河津櫻第一次開出「九月花」時，原先外界多半以為與氣候異常有關，未料，連續六年都在一月及九月開花。

鄉長黃東灝指出，河津櫻今年九月間，是否會與前六年一樣二度開花？值得大家拭目以待，惟「一年開二次花」的奇景，放眼全台賞櫻景點恐怕是絕無僅有，成為公所推廣地方觀光及產業發展的一大動力。

鹿谷公所將辦櫻花冬筍季活動

尤其，冬筍是鹿谷特有的作物，也是農曆春節重要的年節應景佳餚，今年在溫濕度條件配合下，產量充足，因此「櫻花冬筍季」活動中，也將搭配剝冬筍、抓斤秤兩趣味競賽，以及竹童玩、竹燈籠等竹藝DIY活動，在會場料理冬筍美食供大家免費品嚐，加強促銷冬筍，為農友帶來更好的收益。

生物專家︰可能環境與日本相似

至於石馬公園河津櫻為何會「一年開二次花」？農委會特有生物研究保育中心植物組長許再文說，植物開花與光、溫度、養分三大要素有關，或許石馬公園入秋後，上述條件與其日本家鄉相似，才會開出「九月花」。

杉林溪森林生態渡假園區生態教育館長江華章進一步表示，河津櫻從日本移植石馬公園已十多年，可能部分已馴化、部分仍維持原生棲地習性，才導致「一年開二次花」的不一致性花況，但確實原因仍有待長期觀察、研究。