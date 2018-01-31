〈中部〉有房男 寫信向婆婆要生活費

2018-01-31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「婆婆的店」昨天收到一封來自台南的信，內容要向婆婆要「三千元」救濟作為生活費，經查該寄信人有宅且「好腳好手」，讓婆婆相當難過，除要男子自力更生，若到虎尾會請他吃頓飽。

「你是學生嗎？如果你是，請叫我婆婆」，這家位在虎尾科技大學側門長春路有一家「婆婆的店」，賣的麵或米粉、魯肉飯俗擱大碗，一大碗麵加滷蛋或貢丸只要廿元，湯一律十元，多年來照顧虎科大學生的胃。

讓人感動的是，只要知道有繳不起學費、註冊費的學生或需急難救助者，婆婆都會默默救濟，且永遠署名「婆婆」，低調助人為樂讓人感動。

未料婆婆的愛心經由媒體報導後，卻有人寄信來希望資助生活費，婆婆說，平日有經濟不好的學生會免費供餐，聽到有人身故沒錢處理後事也會幫忙，甚至送米、衣服或其他食物到偏遠地區給需要的人，盡自己的力量去做，但當知道這個寄信人「只有六十歲」，而且自己有房子，平日當地也有愛心的人士送餐給他，鼓勵寄信人一定要自力更生，因為婆婆比他老，八十幾歲了還在賣麵，而且房子還是租的。

有不少人到婆婆的店用餐後都自己洗碗，一名小朋友靦腆地向婆婆道謝，婆婆還送他一顆蘋果，一名家長說，專程從土庫帶孩子來吃飯，並要孩子效法婆婆，讓婆婆一掃收信時的不愉快。