〈中部〉嘉市預算覆議爭議 綠議員倡建立共識

2018-01-31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府考量今年度總預算被議會刪除六‧○八億元，市府認為窒礙難行，提出總額四‧七億元覆議案，卻遭議會質疑採追加預算辦理即可，不該提覆議，前天臨時會上市府因此撤覆議案。議員蔡文旭昨說，先前因為議員間對全刪、部分刪減與新增預算科目項目，可否辦理追加預算意見分歧，市府才會訴諸覆議；為避免後續紛爭，他將於臨時會提案建議如市府有政事推動需要，得請求提出追加預算，希望大會通過以建立共識。

市府主計處長房銘輝受訪表示，對於被刪減（除）的預算能否辦理追加預算的爭議，市府去年七月函請行政院主計總處釋疑，主計總處認同地方預算應依地方制度法第七十一條第一項，準用「中央及地方政府預算籌編原則」而非預算法的規定；依該籌編原則第六點，地方政府因重大事故或重大政事經費超過法定預算，得提出追加預算，而是否「重大政事」，行政機關有權認定，因此沒有預算被刪減（除）後，不能在同一年度提出追加預算的問題。

蔡文旭說，遭全刪、部分刪減及新增預算科目，年度中不得再追加，是過去議會審議的慣例，這次覆議案引發可否追加的爭議後，多數議員認同依照預算法第七十九條、籌編原則，如市府有政事推動需要可提請追加預算，希望議會透過白紙黑字建立共識。

不過，議員黃秋澤昨在議場詢問「覺得預算被狂刪猛刪的舉手」，市府一級主管沒人舉手，議員戴寧也問「覺得窒礙難行而主動提出覆議案的舉手」，僅副市長張惠博舉手，場面尷尬。