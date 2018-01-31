〈中部〉濁水溪揚塵期 環署加碼2千萬洗掃街

2018-01-31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪揚塵問題無法立即解決，為降低揚塵好發期的污染源，環保署今年度加碼二千萬元，加強濁水溪沿線西螺、二崙、崙背及麥寮揚塵嚴重區洗掃街次數及範圍。

每年十月到隔年三月東北季風期間，濁水溪南岸鄉鎮即飽受揚塵污染問題困擾，地方質疑集集攔河堰設置後揚塵問題更嚴重，嚴重時塵土飛揚、「吃飯拌砂」，甚至有民眾抱怨揚塵好發期，鼻子、眼睛過敏情況惡化。

根據環保署監測資料，去年濁水溪揚塵發生五十九天次，情況最嚴重時崙背測得懸浮微粒（PM10）小時最大濃度每立方公尺達九百一十一微克。

空氣品質不良時，雲林縣環保局除加強工廠、營建工程等固定污染源巡查，並加強街道揚塵洗掃，減少污染源。

雲林縣環保局代理局長張喬維指出，縣內洗掃街委外執行，現有三部大型洗街車、一部大型掃街車、一部小型掃街車，除一般例行性洗掃街，空氣品質不良預報時，針對濁水溪南岸西螺、崙背、二崙、麥寮、莿桐及斗六等六鄉鎮市加強洗掃，空品惡化時再加強街道灑水。

張喬維表示，今年度環保署針對揚塵污染嚴重區西螺、二崙、崙背及麥寮四鄉鎮，加碼補助二千萬元執行洗掃街，洗掃範圍及次數都比目前增加。

張喬維強調，濁水溪的揚塵問題，治本部分行政院成立跨部會揚塵專案小組，執行水利、造林及防災應變三大工作，洗掃街工作屬治標的環境維護，對於降低揚塵污染源雖只有五至十％，但不能因為成效小就不做，有做對空品就有幫助。