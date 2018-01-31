〈中部〉花博展區聯外道 4月底起陸續完工

2018-01-31

〔記者張菁雅／台中報導〕因應台中花博即將在十一月三日舉行，各園區聯外道路及周邊道路陸續完工，其中，后里車站與接駁站聯絡道路已經完工，外埔園區聯外道路預計四月底完工，國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯外道、中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋樑及南引道工程則在八月底完工。

台中花博共有三個展區，分別在后里、豐原、外埔。其中，后里森林及馬場園區鄰近后里火車站，為鼓勵搭乘火車及接駁車，市府協調台鐵在后里車站東側增設「東站」，並由市府規劃在東站口設置接駁站及后里車站接駁站聯絡道路。

后里接駁站聯絡道 完工驗收

后里車站至接駁站聯絡道路東起后科路二段，向西延伸銜接后里車站東站及接駁站，全長約二百一十公尺，寬約十八公尺，去年十二月底完工，目前正辦理驗收作業。

另外，民眾抵達后里火車站後，可以沿著「花馬道」，步行至后里花博森林及馬場園區，建設局表示，花馬道全長一．二公里，沿線種植台灣原生種杜鵑、多年生灌木等，營造熱鬧的迎賓氣氛，在花博展期間作為人行專用徒步動線，展期後保留為自行車道與人行專用廊道，預計六月完工。

建設局也開闢國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯外道、中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋樑及南引道工程做為后里園區的聯外道路，以達到車流分流，預計八月底完工。前者北起后里區舊社路南側，往南跨越大甲溪，進入神岡區銜接國道四號神岡系統交流道北側，道路長約一．一公里。後者北起后里區星科路與后科路口南側，往南跨越大甲溪，進入豐原區銜接國豐路，道路長約九九八公尺、橋樑長約八百卅公尺。

外埔園區聯外道 4月底完工

至於外埔園區聯外道路則從甲后路到外埔園區，全長約一．一公里，預計四月底完工後，除可紓解花博期間人車潮，還可銜接國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程，串聯后里區及其東側區域。

新建工程處長葉雙福表示，在道路施工的同時，建設局也成立驗收委員會，委員定期到工地視察，協助提升工程品質，未來將可加速工程驗收時程。