〈中部〉價賤棄採 二林農田開滿紅蘿蔔花

2018-01-31

民眾當秘境搶拍 農民心酸酸

〔記者陳冠備／二林報導〕歲末寒冬，不少休耕農田栽種波斯菊、油菜花，一片片「花海」成為季節限定美景，而在彰化二林一處農田卻開滿白色球花，猶如雪白滿天星綻放，成為一處賞花「祕境」，吸引不少民眾開心拍照，但一旁農民卻笑不出來，他們表示，這些都是紅蘿蔔花，目前其價格慘跌，採收不符成本，只能任其莖葉長高開花。

紅蘿蔔每公斤一度不到10元

彰化二林、芳苑合計紅蘿蔔產區約四百公頃，每年約生產一萬六千噸紅蘿蔔，是彰化最大宗產區，不過今年適逢暖冬，二林、芳苑同時出現紅蘿蔔產量過剩的問題。今年一月間，溪湖果菜市場每公斤拍賣價一度跌到十元以下，因採收、運費不符成本，有農民將紅蘿蔔傾倒閒田，供民眾免費拿，不少農民則乾脆放棄採收，蘿蔔田才會難得出現了開花的窘況。

對此狀況，有農民指出，前年九月梅姬颱風過境，造成蔬果價格高漲，紅蘿蔔來到每公斤四十元，創下歷史高價，當時政府鼓吹種根莖類作物，不少農民搶種紅蘿蔔，可是價格回穩之後，去年囤貨賣不完，今年又穩定採收，造成供需失衡，價格才會直直落。

蔬菜產銷班班長張永盛說，成熟的紅蘿蔔未採收，莖葉會持續長高，約一個月後就會開出白色球狀花苞，土壤下的紅蘿蔔會因為過熟養分流失，口感不再鮮脆，甚至出現裂根的狀況，無法銷售市場，只能以低價賣給加工廠製成果汁或是飼料。

農業處︰將呈報上級啟動收購

芳苑鄉公所農業課表示，目前紅蘿蔔仍是產期，尚未統計整體損失金額，將研議協助農民辦理產地促銷。彰化縣政府農業處副處長郭至善說，目前尚未收到相關農損申請，對於紅蘿蔔價跌問題，將呈報上級機關，依據成本價差啟動收購與外銷機制，以解決產量過剩問題。