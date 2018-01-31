〈中部〉禽流感波及 雲林雛鴨價掉一半

2018-01-31

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣爆發禽流感以來，不僅家禽業者人心惶惶，飼養雛鴨業者更是傷透腦筋，業者指出，由於養鴨場為防堵疫情而降低單位面積飼養量，採購數量大幅減少，導致雛鴨的價格下跌，目前每隻只剩廿二元，不到原來價格每隻五十元的一半。

秋冬是禽流感好發季節，雲林縣不少養鴨場因疫情淪陷，縣府為了防止疫情擴散，在台一線設立檢測站，凡是送到銷毀場務必經過消毒與核章，縣府規定一個月內都得嚴格把關，避免農曆過年期間疫情擴散，違法者將予以罰鍰。

經過數次禽流感侵襲，雲林縣家禽養殖業者都不敢大意，從原本抗疫能力較弱的鵝隻感染，如今連抗疫能力較強的養鴨場也淪陷，業者表示，鴨子抵抗力較佳，沒想到還是躲不過這次疫情，縣內日前已有養鴨場數以千計鴨隻因感染禽流感而遭到撲殺。

王姓業者表示，連續幾波禽流感對家禽業者產生陰影，為了減少損失，不僅飼養的數量需通報，雛鴨出場前也需要經過重重把關，過去小公鴨在冬季相當搶手，每隻可賣到五十元，但近來小公鴨價格跌到剩廿二元，原因是養鴨業者裹足不前，有些放棄飼養，有些則降低飼養密度以降低染疫的機率。

許姓業者表示，雖然降低養殖密度將使飼養成本大幅提高，但如果感染禽流感，即使有政府的補貼，損失還是相當慘重，為了降低疫情爆發機率，降低飼養密度確實是防疫的最好方法之一。