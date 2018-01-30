〈南部〉《行善10多年》高齡姊妹送蘿蔔 醃菜脯義賣

2018-01-30

挹注南區竹溪寺改建

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕住在台南市七股區、年齡相加近一百六十歲的黃氏姊妹，行善不落人後，十多年來，每年冬天把自家栽種的蘿蔔送給南區竹溪寺的師父醃製成「菜脯」，這些菜脯都用來義賣，所得挹注寺方改建廟宇經費。

田寮文史工作室表示，這對好心腸的姊妹花長輩住在七股區樹仔腳一帶，姊妹分別為八十餘歲與七十多歲高齡，因對竹溪寺佛教信仰很虔誠，十多年前開始把自家種的蘿蔔送給竹溪寺醃製菜脯，每年冬天就是醃菜脯的時節。

一車一車的蘿蔔從七股區送到竹溪寺，由寺方住持資定法師帶領師父與志工群通力合作，醃製菜脯。

田寮工作室表示，這些蘿蔔送到寺方竹溪會館後，由師父與志工先沖洗、分切，經過反覆曝曬再醃鹽，壓出多餘水分，約五至六次的曝曬、醃製，歷時一個半月時間，才能完成「菜脯產品」，不含任何化學物品與防腐劑，是很天然健康的食品。

另外，社會局昨與台灣受恩公司、台南晶英酒店共同舉辦「小小廚神‧晶英迎春」公益餐會，邀請台灣觸愛協會兒童社區照顧據點廿名弱勢家庭兒童，共享「日本和牛團圓大餐」，並與主廚學習西餐禮儀及餐點擺盤。

參加活動的蕾蕾說，「這是我第一次到這麼大的飯店用餐，以前總覺得這是遙不可及的夢想，今天夢想實現了！」回到家第一件事，就是與家人分享學到的餐桌禮儀和擺盤方法。