〈南部〉水下45米圍堰 南化防淤隧道趕進度

2018-01-30

〔記者吳俊鋒／南化報導〕國內水庫淤積嚴重，經濟部水利署推動防淤隧道工程，曾文水庫防淤隧道於週日熱鬧啟用，南化水庫防淤隧道也正全力興建，工程進度已逾七成，由於工程須在水深四十五公尺下施作圍堰，為國內首例。

南化水庫以供應大台南民生用水為主，一九九三年底營運以來，因颱風豪雨侵襲而不斷淤積，目前有效蓄水量僅約原設計容量的六成，使用期嚴重縮短，因此打造防淤隧道。

全長1.4公里 今年底可完工

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，南化水庫防淤隧道的興建進度已達七十二％，大致符合預定期程，原訂九月份完工，但因須面臨梅雨、颱風等季節，恐稍有展延，在兼顧安全與品質原則下，希望年底前可達成任務。

曾文防淤隧道建在水庫左岸，斥資近四十一億元打造，全長逾一．二公里，包含無圍堰、象鼻鋼管、山體消能與中間柱等特色設計，都是創舉。

至於南化防淤隧道則位於水庫右岸，斥資逾卅三億元打造，全長近一．四公里，由於進水口有廿米的厚重淤泥，無法採用象鼻鋼管，改以圍堰工法施作。

圍堰工法須打設雙排鋼管樁，內部澆置混凝土，才能形成拱型壩體的擋牆，但這都在水下四十五米深的環境進行，為國內圍堰工程首例，困難度之高，可以想見。

由於南化水庫防淤隧道排放處與後堀溪銜接處較寬廣，加上有露天結構物，因此出水口採用河道消能的設計。

曾文防淤隧道已落成，而同屬「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」預算打造的南化防淤隧道，工程進度格外受到關注。

南化防淤隧道啟用後，每年排砂量達七十二萬立方米，若以抽泥船的清除成本計算，可節省三．八四億元，也能有效延長水庫壽命。