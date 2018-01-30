〈南部〉流感升溫 166公費藥劑診所週日開診

2018-01-30

〔記者方志賢／高雄報導〕流感疫情發威，為提供週日民眾生病就醫的方便性，高市衛生局從現有五百八十五家公費藥劑合約院所，協調其中一百六十六家診所週日開診，另廿二家醫院設立春節流感特別門診，以紓解週日及春節醫院急診壅塞情況。

高市衛生局昨召開「基層流感防疫門診全面守護」說明會，衛生局長黃志中、醫師公會、基層醫師協會及診所協會理事長均戴上拳擊手套，共同宣誓打擊流感的決心。

衛生局疾管處長潘炤穎表示，疾管署監測資料顯示，高市上週類流感急診就診率達十三．一七％，比前一週十二．五九％呈現上升趨勢，顯示高市已進入流感流行期。

潘炤穎說，流感疫情升溫，病患湧入各醫學中心，部分急診室已出現壅塞現象，走道上滿滿待床的病患，平均待床時間需四十八到七十二小時。

黃志中說，對抗流感疫情，衛生局目前有五百八十五家公費流感抗病毒藥劑（克流感）合約醫療院所，其中去年底週日看診約一百卅家，疾管處努力協調下，已增加到一百六十六家週日開診，加上廿二家地區級以上醫院開設春節流感特別門診，將有效紓解週日及春節醫院急診壅塞情況。

相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或高雄市衛生局全球資訊網（http://khd.kcg.gov.tw/）之「流感防治資訊」查詢。