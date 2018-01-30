〈南部〉全國蜜棗評鑑 大社農會包辦特等獎

2018-01-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年全國蜜棗評鑑二十二個獎項出爐，高市囊括二十一個獎項，尤以大社區農會包辦三個特等獎，打響高雄「蜜棗王」，更多達十人得獎，成為比賽最大贏家。

全部22獎項 高市囊括21獎項

高市蜜棗栽植面積全國第一，市府農業局輔導農會果農，參加農委會今年蜜棗優質管理果園評鑑，歷經田間管理技術優劣、果品品質高低二階段綜合評比，高市果農技高一籌，順利脫穎而出，全部二十二個獎項，囊括二十一個獎項。

燕巢、岡山、阿蓮也表現亮眼

尤以大社區農會最受矚目，高達十人奪下特等、頭等、優等獎，其中陳清良、蘇信誠、吳楊月琴是每年比賽的常勝軍，今年更是技壓群雄，包辦三個特等獎；燕巢農會也不遑多讓，共有七人奪下頭等、優等獎；岡山區農會及阿蓮區農會各有一人獲得頭等獎、吉建果菜運銷合作社則有二人優等獎。

特等獎果農吳楊月琴經營的果園乾淨程度令人驚訝，整片果園地上像是鋪了一層綠地毯，且堅持草生栽培，絕不噴灑一滴除草劑，也講究科學管理，保持土壤肥力，酸鹼值達到適合果樹生長環境，定期驗土、驗水，不讓重金屬入侵。

特等獎果農陳清良以種植牛奶蜜棗聞名，牛奶加入雞蛋、魚精、海草精等，經發酵成為有機肥料，把蜜棗當成小孩呵護備至；岡山果農高朱金桃暌違多年再度獲獎，努力精進提升蜜棗品質，肉質脆、甜、細緻、營養價值豐富。