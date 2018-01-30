〈南部〉共賞「藍月」奇觀 屏中開放天文設備

2018-01-30

錯過這次 再等19年才有機會

〔記者邱芷柔／屏東報導〕 今年首度月全食將在一月三十一日晚間登場，屏東高中天文社指導老師高宗賢指出，由於當天是一月份的第二次滿月，這種現象被稱為「藍月」，月亮會是距離地球最近的「超級月亮」，月全食月亮將呈現紅色，紅色月全食又遇到藍月的情形相當難得，錯過這次就得等到二○三七年的一月三十一日，屏東高中將開放校內天文設備，邀民眾共賞天文奇觀。

屏中開放觀測時間為三十一日晚上六點到九點，預估晚間七點四十八分初虧、八點五十一分食既、九點半食甚、十點○八分生光、十一點十二分復圓，經歷時間共約五小時二十分，其中從食既至生光的一小時十七分鐘為全食階段，月面將整個呈現紅色。

直播連線 天文社協助解說

高宗賢說，當太陽、地球、月球幾乎成為一直線，月球進入地球的本影中時，僅有波長較長的紅光會被地球大氣折射至月表，因此會出現紅銅色的「紅月」景象，而「藍月」最通俗的說法就是同一個月份中出現的第二個滿月。

高宗賢表示，全台天文迷都引頸期待這次奇景，並進行直播連線，屏東地區有屏東高中跟琉球國小兩處觀測點，當天校內也會有社團成員協助解說。

此外，今年一月和三月各有兩次滿月，一月二日與三十一日及三月二日與三十一日，二月份成了沒有滿月的「黑月」，黑月也不常見，上一次黑月是二○一○年，下一次則將發生在二○二九年。