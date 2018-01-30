〈南部〉黃健庭訪社福機構 致贈加菜金

2018-01-30

〔記者王秀亭／台東報導〕海山兒扶家園、救星教養院、哈拿之家等多個社福機構，多年來默默為台東受虐婦女及少年、腦麻兒童及弱勢家庭付出，台東縣長黃健庭昨天逐一慰問，感謝機構的協助，更致贈加菜金，並允諾會全力推動社福政策及教育照顧工作，讓弱勢家庭可以獲得更妥善的協助。

縣長黃健庭、社會處長曹劍秋等人昨天第一站到海山兒扶家園，由主任林劭宇代表接待，並上樓參觀孩童住宿環境，正值學生們歲末大掃除，忙著打掃的學生們一見縣長踏出電梯，就給予熱情招呼，一名小男生大喊「百業大挑戰」，讓現場人員一愣，黃健庭卻立即意會，原來是就職八周年時，回母校復興國小與學弟妹們一起做的體驗活動，因而與學生們拉近彼此的距離。

隨後一行人轉往救星教養院，由院長林秀花修女接待，黃健庭關心院童居住狀況與學習，林秀花表示，該院院童收容已近飽和，未來將另外規劃收容場所，而尼伯特風災倒塌的圍牆，已獲得善心人士協助災後修建。

社會處表示，歲末年初感謝縣內所有社福機構給老人、受虐婦女及少年、腦性麻痺兒童長久以來的照顧，及與縣府密切合作，目前部分機構收容情況已近飽和，原因是部份院童從小就在院收容，縣府會從教育、教養及照護等方面協助，更盼社會各界能多購置社福機構學員所生產的物品，協助其成長。