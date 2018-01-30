〈南部〉客家長者有福 鹿野瑞源設伯公照護站

2018-01-30

〔記者王秀亭／台東報導〕台東第一個、也是唯一客家伯公照顧站昨天在鹿野鄉瑞源村揭牌，縣府民政處表示，「伯公照護站」是長照2.0中「Ｃ級巷弄長照站的加值版」，提供客語照護、送藥到點及行動醫療等服務，而瑞源社區關懷據點還安排客語文史介紹，有助提高客家長輩到據點的意願。

為照顧客家聚落長輩，客家委員會規劃在全國客家重點鄉鎮設客語照護環境的「伯公照護站」，鹿野鄉社區健康促進協會的瑞源社區關懷據點成為縣內第一處。

鹿野鄉社區健康促進協會理事長徐坤民表示，瑞源社區客家、閩南及原住民族群各占三分之一，由於客家族群「硬頸」、不愛打擾他人的民族性，總認為「那是閩南、原住民的據點」，願意走進社區關懷據點的客家長輩，僅佔該據點長輩的四分之一。

課程邀文史工作者談開發史

徐坤民說，加入「伯公照護站」後，果然將長輩拉進關懷據點，接受健康促進活動，如今客家長輩已超過三分之一，未來據點課程將融入客語教學，更邀文史工作者敘述瑞源早期開發史，針對客家長輩，還有客語諮詢服務，送藥到據點及行動醫療等。

客委會規劃 8縣市據點同步揭牌

由於去年台東縣長照2.0中的Ｃ級巷弄長照站，有鹿野、延平、海端、金峰及蘭嶼等五鄉鎮設置，除鹿野鄉，其他四鄉皆為原住民鄉鎮，而伯公照護站又以客家重點鄉鎮為申請對象，使得縣內僅鹿野鄉瑞源社區關懷據點申請，昨天與桃園市、台中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣及花蓮縣等同步舉辦視訊揭牌典禮。