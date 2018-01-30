〈南部〉雙層巴士2月9日上路 停靠站先曝光

2018-01-30

〔記者劉婉君／台南報導〕南市開頂雙層巴士預計二月九日啟航，第一階段三部車正在車輛研究測試中心檢測中，不過，停靠站已搶先在街頭曝光，站體設計與車體意象相呼應。

台南市引進的開頂雙層巴士與高雄的雙層巴士類似，去年底市府交通局向高雄借車試行時，即吸引沿路民眾目光，最近在規劃路線上已可看到雙層巴士的停靠站牌，站體佈置採不同圖案，例如安平漁人碼頭（見圖，記者劉婉君攝）以台南小吃為主題，以插畫方式呈現安平蝦卷、擔仔麵、牛肉湯、棺材板等；位在後火車站旁的香格里拉站則可看到赤崁樓等古蹟建築；還有公仔風格的圖案，部分車站昨仍在進行最後的佈置，民眾也可一窺雙層巴士車站的樣貌。

公共運輸處長呂獎慧表示，雙層巴士路線全長二十五公里，初期將有三部車行駛，每部車的車體有不同意象，將在二月九日啟航時亮相，當天將安排與會貴賓與媒體試乘，體驗搭乘開頂雙層巴士遊漁人碼頭、億載金城等西半環路線，但當天全程僅以導覽方式進行，不停靠，二月十日正式營運，目前票券正在印製中，預計下週開始預售，營運後觀光巴士上也提供現場購票服務。

開頂雙層巴士車高四公尺、車長十二．二公尺、寬二．五公尺，上層開頂區有二十八個座位、冷氣區有十個座位，包括紅線及綠線，採８字形路線，在台南火車站交匯，其中紅線從火車站出發後順時針停靠香格里拉飯店、南紡購物中心、台南文化中心、孔廟及火車站，綠線以逆時針方向行駛停靠赤崁樓、漁人碼頭、億載金城、大億麗緻酒店、孔廟。