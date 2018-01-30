〈南部〉國有地都更招商建旅館 安平拚觀光

2018-01-30

提供300房 增加百個停車位

〔記者劉婉君／台南報導〕安平區每年約有二百三十萬人次遊客造訪，約占全市觀光人口的十分之一，緊鄰夕遊出張所的國有財產署用地，因應安平區龐大的觀光需求，公開招商興建觀光旅館，將是全市首件以都市更新方式招商的國有地，預估投資金額約廿一億元，開發完成後，還可為當地增加至少百席汽車停車位，有助舒緩當地停車空間不足問題。

設定地上權開發 50年期限

國有財產署位於安平區的安平古堡段二○○四號土地，面積約一萬一千平方公尺，緊鄰夕遊出張所、歷史水景公園，周邊還有安平古堡、安平老街等古蹟與知名景點，以都市更新方式採設定地上權開發，期限為五十年，為市府列管的投資案之一。

都發局昨舉辦招商說明會，吸引包括建商、飯店及銀行業者參加，投標收件至四月二十三日止，順利的話可望在六、七月簽約，興建期最長四年，希望結合當地的古蹟與水域，開發具有特色的觀光旅館。

都發局都市更新科幫工程司洪春誠表示，依照評估，安平地區的旅遊住宿需求為一千三百八十房，目前包括附近的飯店及民宿等在內約有八百房，仍有相當大的成長空間，此案開發的觀光旅館可增加三百房左右。

洪春誠指出，以都市更新方式招商和一般最大的不同，即是得標廠商可享有建蔽率及容積率獎勵，相對地也必須提供公益性設施，至少一百席的汽車停車位。