〈南部〉典寶溪旁設抽水站 串連濕地廊道

2018-01-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市梓官區中正路一帶先天排水不佳，逢雨容易造成積淹水，水利局於典寶溪旁設置抽水站昨動工，整體工程預計明年三月完工，串連援中港、蚵仔寮、茄苳溪濕地，形成重要濕地廊道，帶動地方觀光發展。

梓官區中正路、港十街及港九街一帶，因地勢低窪且受感潮影響，先天排水條件不佳，巿長陳菊去年視察抽水站預定地，指示水利局改善淹水外，應融入生態與自然景觀，一併進行整體環境改造。

水利局於中正路鄰近典寶溪處規劃設置一座抽水站，經立委邱志偉爭取內政部營建署補助九千七百多萬元，並協調國防部軍備局無償撥用土地，由於抽水站鄰近典寶溪、牛路溝匯流沖積平原處，土質軟弱且地下水位高，工程施作困難度高。

水利局指出，中正路抽水站完工後，可將中正路一帶雨水下水道系統，快速排入典寶溪，改善蚵子寮地區低窪淹水面積約三公頃，站體規劃三部抽水機組，總抽水量每秒六立方公尺，外觀融入海軍軍港元素，營造飛揚船型、海軍帆帽意象，搭配蚵仔寮港觀光魚市，提升觀光價值。

水利局說，站體鄰近援中港濕地，考量減少工程對自然景觀衝擊，施工時將特別保留牛路溝沿線紅樹林濕地，串連蚵仔寮濕地、茄苳溪濕地、典寶溪等，形成重要的濕地廊道，包括紅樹林、招潮蟹及彈塗魚等，同步規劃一條觀賞步道，民眾可漫步觀賞潮間帶生態。