〈南部〉高捷高雄車站臨時站不廢 規劃商店街

2018-01-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運高雄車站屬臨時站，今年配合台鐵地下化後將啟用屬於永久站體的新站，民眾擔心臨時站會變成全台第一個廢棄捷運站，有點可惜；對此，高捷保證不廢，會結合新站規劃為地下商店街。

台鐵高雄地下化暫定今年八月底通車，屆時包括台鐵高雄站、高雄捷運高雄車站的上下車出入口、動線與空間，將全部移轉到台鐵高雄新站的地下層。

原從事設計工作的基進黨下屆市議員參選人李雨蓁，日前透過臉書表達對高捷高雄站臨時空間未來運用的關切，她擔心新站啟用後，臨時站恐怕變成全台第一個廢棄捷運站，建議可將站體空間連同月台層規劃為捷運博物館。

高捷總經理賀新坦言，一開始確實沒想到運用臨時站空間，後來注意到臨時站真的不小，內部已積極評估整合新站與臨時站、規劃為大型商業區的可行性，積極打造高捷全新地下商店街。

賀新指出，新站與臨時站總體空間約兩千五百餘坪（臨時站一千一百餘坪），第一期預定配合台鐵地下化，在新站闢建約七百坪商業區，剩餘空間與臨時站再作第二期開發。

他透露，過往高捷各車站受限消防法規與先前空間設計等因素，現有商店以零售為主、鮮少餐飲，未來新站商店街會引入更多熱食，可逛可玩、也可品嚐美食。

高捷統計，目前各車站店面出租率高達九成，共有一百四十家，以零售業佔大宗，主要分佈在美麗島、中央公園、左營、巨蛋、三多商圈等大站。