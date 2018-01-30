〈南部〉東縣國中小校長、園長 今年起補助健檢

2018-01-30

〔記者張存薇／台東報導〕年前送大禮！台東縣長黃健庭昨天在國中小校長會議中宣布，今年起將補助校長、幼兒園長及兼任行政的老師、借調人員健檢費用，希望校長、老師們能以健康的身體、創新的思維，提供更好的學習環境，厚植在地學子更有競爭力、更有世界觀。

年前送禮 兩年補助一次

黃健庭昨為新生幼兒園園長曹玉滿布達，他接著致詞指出，過去因為財政困難，台東縣政府僅局處主管及副主管、簡任等級以上秘書提供健檢補助，今年將擴及校長、幼兒園園長、兼任行政職及借調人員兩年一次補助，這算是「遲來的正義」。

教育處長劉鎮寧表示，高雄、花蓮、屏東等縣市都已實施多年，參考高雄補助額度，及勞保有關四十歲以上成年人每兩年一次健檢做法，今年編列三百廿萬元預算，預計每兩年補助一次校長、園長每次健檢費七千九百元，而四十歲以上兼任行政工作的老師或借調教育處及國教輔導團等借調人員，亦為每兩年補助一次、每次三千五百元，全縣預計八七一人受惠。

兼行政老師、借調人員 亦受惠

此外，劉鎮寧服務台東兩年半，二月起將歸建屏東大學任教，黃健庭昨也感謝他為翻轉台東教育的努力，新任處長為花蓮東華大學副教授張志明，張志明曾任台東縣教育局長，也曾任花蓮縣副縣長，教育處將於二月一日下午二時舉辦布達典禮。