〈台北都會〉類流感就診人次 近3週攀升13%

2018-01-30

〔記者周彥妤／台北報導〕流感疫情來勢洶洶，台北市衛生局昨指出，北市近三週類流感門、急診就診人次攀升十三％，顯示疫情有升溫跡象，且不排除延續至春節。

衛生局指出，北市今年第一週至第三週（十二月卅一日至一月廿日）類流感門、急診就診人次逐步攀升，自一萬二八六五人次上升至一萬四五五四人次，增加一成三；此外，去年十月至今年一月廿五日，已累計四十二名流感併發重症，其中高達卅八位未施打疫苗，兩位死亡個案亦未施打，近三週重症個案持續增加，反映疫情逐漸升溫，不排除此波流感高峰延續至春節期間。

衛生局疾病管制科長陳少卿說，目前北市流感疫苗剩餘一萬多劑，尚未接種疫苗的民眾請儘速至流感疫苗接種站及北市聯合醫院十二區院外門診部免費接種，也可自費就近前往北市三○二家流感疫苗接種合約醫療院所（https://vaccine.health.gov.tw）。

陳少卿提醒，目前流感病毒流行型別雖以Ｂ型山形株為主，但近期Ａ型流感病毒有小幅上升趨勢，施打公費流感疫苗仍具相當效益，可降低流感重症及死亡風險。尤其，近來美國、日本流感疫情爆發，北市是首善之都，回國探親的人多，務必多加留意。

陳少卿表示，春節期間，除了北市八家重點醫院開設類流感特別門診，包含新光吳火獅紀念醫院、國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院、台灣大學醫學院附設醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處、台北市萬芳醫院、台北榮民總醫院及台北長庚紀念醫院，總計一二七診次；另外，基層診所部分，共計開設七四二診次，開診相關資訊已公告於衛生局官網（https://goo.gl/53xSJo）。