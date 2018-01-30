〈台北都會〉台美雙聯學制 北市中正高中打頭陣

2018-01-30

〔記者周彥妤／台北報導〕將大專院校行之有年的雙聯學制拓展至高中階段，台北市教育局長曾燦金昨開記者會表示，北市率先全國首創「高級中等學校辦理台美雙聯學制實施計畫」，由中正高中打頭陣，與美國加州頂尖名校Fairmont Private Schools（費爾蒙特私立中學）合作，同樣在台讀高中三年，可獲兩校文憑，學費合計僅卅五萬元，且僅需自費十六萬元，畢業後可選擇留台或赴美讀大學。

曾燦金說，一○六學年度第二學期開始，每學年甄選十五名高一新生，在校三年除原本校內課程外，另每學期須修習費爾蒙特所定英語、數學、社會、自然領域課程各五學分及美國大學先修課程（簡稱AP）。費爾蒙特也會安排高一生兩週赴美學習課程，完成全部課程通過測驗後，將取得我國高中文憑及費爾蒙特高中文憑，費爾蒙特升學顧問也到校提供諮詢，協助學生申請美國大學。

曾燦金解釋，除台、美兩校高中課程學分都可取得外，也可提前接觸美國大學先修課程，將來若是赴美讀大學，學分也可獲承認，等於是「一魚三吃」。中正高中國際教育表現出色，優先選為試辦第一棒，待一學期後評估成效，擬擴大辦理，盼更多學校參與該計畫，除美國學校外，歐洲學校也可成為合作對象。

曾燦金表示，我國學生以往若想至國外讀大學，因申請美國大學SAT測驗需求，與本國大學學測及指考內容差異太大，英語能力亦是門檻，往往需選台灣特定私立高中就讀，抑或高中就赴美，但當地學雜費三年要約三百五十萬元。該計畫學生，三年學雜費只要卅五萬元，僅需自費十六萬元，其餘十九萬元則由公費補助；若是弱勢學生，自費項目中，為期兩週、計十二萬元的海外見學費也將全額補助。

中正高中林品儀會中表示，雙聯學制可以不用耗費鉅資上當地語言學校或社區大學，拿到兩校高中文憑後，考好托福或SAT就可以赴美讀書，最重要的是能增廣見聞，打開視野。

呂澄昕則說，此計畫可以在最短時間及最少花費下，完成雙校課程，對未來出國讀大學的她來說，機會不可多得。