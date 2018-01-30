〈台北都會〉東湖樂活夜櫻季 週六起浪漫迎賓

2018-01-30

搭配燈光照明 步道長3公里

〔記者鍾泓良／台北報導〕春天櫻花季來臨，每年除了出國、上陽明山賞櫻外，民眾也有其他選擇，如內湖樂活公園著名的櫻花步道長三公里，佈滿寒櫻、八重櫻、吉野櫻及山櫻花，台北市公園處將於二月三日至三月十一日在樂活公園舉辦「二○一八樂活夜櫻季」，期間公園處於內湖樂活公園櫻花步道規劃燈光照明，營造夜櫻浪漫氛圍。

樂活公園鄰內溝溪畔，早年內溝溪因河道狹窄導致污泥淤積，經水利處採用生態工法整治後，逐漸恢復生機；近年來，地方團體內溝溪綠美化協會志工投入心力，沿著河岸三公里種植櫻花樹，打造屬於台北市最長的櫻花河岸。

公園處表示，二月三日將在樂活公園舉辦樂活夜櫻季開幕式，現場卅九盞LED燈將在每晚的六點到十點照亮櫻花，將以燈光投影營造夜間櫻花美景；二月十日與陽光社會福利基金會合作舉辦的「花聚一堂，野餐賞櫻」樂活野餐捐書趣；三月三日舉辦「花樂綻放，大地之聲」城市櫻花音樂會，讓民眾賞櫻花之餘也能享受不插電音樂會。

目前寒櫻綻放約4成

工務局長彭振聲表示，去年賞夜櫻吸引廿萬人，今年預估可能突破卅萬人。而談到今年花況，花卉試驗中心宋馥華說，內溝溪下游有上百棵寒櫻，屬於最早開的櫻花，目前約綻放四成，預計開幕時將會滿開狀態；接下來陸續會開的是八重櫻、山櫻花，昭和櫻跟吉野櫻預計三月中旬才會開。

樂活公園屬於鄰里公園、鄰近新北汐止，周邊停車位較少，公園處提醒，民眾可搭捷運文湖線至捷運東湖站，並步行約九分鐘，或搭乘五十三、二八一、二八七等公車至東湖社區站，步行約七分鐘，即可抵達。

陽明山花鐘區 也可賞夜櫻

陽明山國家公園內同樣也能賞夜櫻，但公園處表示，因為晚上上山對民眾比較不方便，因此今年只有規劃花鐘區周邊可以觀賞夜櫻。