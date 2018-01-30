〈台北都會〉淡北道公聽會 正反各有堅持

2018-01-30

北投居民 擔心交通惡化

〔記者陳心瑜、沈佩瑤／綜合報導〕爭議多年的淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路）二階環評程序重啟，新北市政府昨天到台北市北投區關渡國中舉辦公聽會，反對意見質疑淡北道路影響生態，北投居民也擔心交通惡化，新北市「支持淡北道路聯盟」則到場高舉「環保團體不要霸凌淡水人」、「淡北道路沒有入侵紅樹林」等標語，現場超過兩百位民眾參加，雙方各說各話。

市府新建工程處表示，昨天公聽會邀請台北市民、北市府交通局到場，後天在淡水區竹圍高中續辦公聽會，蒐集各方意見後進行內部爭點會議並修改環評書，希望今年四月前將環評書送到環保署，尚無法確定開工期程。

新北：避開紅樹林 北投端高架

新工處長詹榮鋒表示，淡北道路採雙向四線道設計，已完成交通影響分析、生態和文資調查，路線避開民眾最關心的紅樹林保留區，將設置生物廊道並拆除沿線鐵皮違建。與會的北投區民眾在會中質疑，淡北道路將造成立德路、中央北路壅塞；詹榮鋒說，將透過北投區大度路加設七百公尺高架，跨越立德路，淡水進台北市道路穿越中央北路方式解決。

綠黨中執委賈伯楷質疑說，淡北道路範圍和紅樹林保護區僅相隔一公分，恐衝擊生態；新工處表示，會將目前占用紅樹林保護區的自行車道移出，希望環團具體提出生態受衝擊的部分為何。

「支持淡北道路聯盟」成員陳慶懋說，從淡海新市鎮住處開車到台北市區通勤，來回至少耗費三小時，聯盟號召淡水、三芝和石門民眾到台北市參加公聽會，淡水區幾乎全數里長出席，主動出擊盼爭取台北市民支持。

台北市交通局綜合規劃科長黃惠如表示，新北市在公聽會提出的構想簡報，例如未來願景等，並沒有對各個項目做細緻分析，還是要等環保署召開環評會議並收到報告書了解詳細規劃後，才能後續審查。

淡北道路的起點在台二線淡金路與坪頂路口，和淡海輕軌共構，終點位於台北市關渡的大度路高架跨越立德路，全長五．四公里，造價約四十七億元。