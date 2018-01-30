〈台北都會〉吃飽也吃巧 校方家長費心思

2018-01-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕蘆洲區成功國小運用自立廚房每週兩天為小朋友的早餐變換花樣；平溪區菁桐國小因為沒有社區超商可配合，校方結合家長會募款，一週五天都由自立廚房供應早餐，並且擴及全校卅多名學童共享美味早餐。

成功國小 一週兩次供熱食

成功國小校長蕭惠文說，成功國小兩年前啟用自立午餐廚房「成功廚房」，除供應學生營養午餐之外，她希望「成功廚房」也能照顧晨飽計畫的孩子，讓早餐口味更多元、且能熱騰騰上桌。

蕭惠文表示，目前「成功廚房」每週一及週四提供弱勢學生熱食當早餐，品項琳瑯滿目，包括客家粄條、蘿蔔糕、蔬菜玉米粥、家常炒麵、刈包、小籠包、漢堡等多元口味，辛苦的廚師及廚工阿姨早上六點多就要到校為學童準備營養早餐，廚工劉阿姨說，想到孩子吃飽的開心笑臉，讓她的工作更有意義。

位於平溪區的菁桐國小，學生多為弱勢背景，很多家長無法準備孩子早餐，學校附近也無早餐店家或便利商店可兌換，學生經常餓著肚子來上學，影響學習。

菁桐國小 全校一起吃早餐

菁桐國小校長莊見智說，校方為解決問題，與家長會商議，利用現有學校午餐廚房設備，由家長共同募款聘請廚工阿姨協助烹煮學生早餐，而且擴大服務到全校卅多名學生，一起享用熱呼呼早點。

謝姓學童說，以前常空著肚子來上課，現在每天最期待的就是來學校吃早餐，廚房阿姨每天變換不同口味，包括烤pizza、焗烤三明治、飯糰、蛋餅、壽司、蚵仔麵線、營養三明治、皮蛋瘦肉粥、清粥小菜、麵食或麵疙瘩、包子饅頭、鮮奶、豆漿都有。

莊見智說，學校與家長會的共同努力與「幸福晨飽」的經費補助，還有最辛苦的廚房麗茹阿姨，不論晴雨寒暑，從未曾請過假，遇到傷病仍到校服務，犧牲奉獻精神令人敬佩。