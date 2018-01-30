〈台北都會〉新北弱勢生「幸福晨飽」 寒假不空窗

2018-01-30

年支出逾2億預算

〔記者翁聿煌、邱書昱／新北報導〕考量弱勢家庭的學生沒錢吃早餐而挨餓上學，新北市教育局從九十八年起推出「幸福晨飽」方案，每學期約補助三萬一千位高中及國中小的弱勢學生吃早餐，一年支出約兩億一千七百萬元，隨著物價上漲，每餐補助金額去年從卅元增加到卅三元；目前正值寒假，教育局仍提供弱勢學生「幸福保衛站」關懷計畫，讓需要的學童不斷炊。

教育局副局長黃靜怡指出，新北市從九十八年的金融風暴時期開始，考量許多家庭可能因為家長失業造成經濟困難，因此規劃「幸福晨飽」補助方案，針對新北市公立高中職及國中小學生，凡低收入、中低收入、身心障礙學生、家庭突遭變故及領有弱勢兒少補助證明的學生等，補助一週五天的上學日早餐。

超商、學校廚房多元供餐

「幸福晨飽」方案最早是以超商的早餐券形式發放，以免學童領取現金卻挪作他用，社區若沒有超商，教育局則與早餐店或學校的合作社配合，從一○五年起供餐模式更多元，例如以超商早餐券搭配學校自立廚房或合作社，讓早餐有更多變化。

黃靜怡說，教育局發現領取早餐的弱勢兒童，在生活及心理層面也需要更多關懷，去年起結合輔導資源對領取早餐的學童噓寒問暖，儘管早餐食材成本和單價已上漲多次，各校陸續結合善心人士和社團挹注資源，也教導受惠學童懂得惜福與感恩。

新店國小校長李顯鎮說，合作社與廠商配合，提供粽子、包子、麵包和調味乳等多元組合，讓弱勢孩童吃飽上課、專心讀書，對學習很有幫助。

幸福保衛站 寒暑假接力扶弱

教育局指出，「幸福晨飽」是上課時的方案，寒暑假期間另有「幸福保衛站」計畫，受惠對象是家庭突遭變故，或缺乏照顧的十八歲以下學生，可就近到超商領取八十元的餐點，並請受助者填寫資料，由超商回傳給教育局、學校，即時發現問題並採取後續實質上的幫助；學生到四大超商填寫資料後領取正餐，三餐都可領取，但規定要在店內用餐完畢，確實幫助到學生。