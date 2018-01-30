〈台北都會〉訪荷蘭自行車道 柯嘆台北3年難完成

2018-01-30

柯表示回台要重訂長遠計畫

〔記者沈佩瑤／綜合報導〕市長柯文哲率團赴歐洲市政考察，首站來到荷蘭，今邁入第四天。他參訪阿姆斯特丹自行車道、博物館區後，有感而發表示，荷蘭自行車道花了四十年時間打造，台北不要幻想能在兩、三年內建立完成，回台灣要重新制定更長遠計畫。

交局︰初步篩選10道路施作

人在台灣的交通局設施科長葉志宏受訪，認為市長的意思應是指以更宏觀角度規劃，北市目前在主要幹道上建置「人車分道自行車專用道」，原則上會繼續朝此方向走，但已併入工務局主導的「人行環境空間」計畫中，將優先在需求較高且對交通衝擊較小的路段施作，初步篩選出包含民生東路、承德路等十條道路。

另一方面，柯文哲昨參訪荷蘭烏特勒支市的市政廳，不停讚嘆屋齡僅三年、現代感十足的建築很漂亮；柯受訪說，北市府大樓已經四十年，要思考如何在舊建築中引入新技術，首都市府是國家門面，不能太寒酸。他也坦言一分錢一分貨，並不是一千萬去做出幾億元成果，還是要很實際地思考預算使用方式。

隨行媒體追問市長選戰會不會進行募款？柯文哲回說，選舉費用太高會整垮台灣的政商關係，所以他一直在思考如何減少選舉費用；他是台灣政治人物當中最有能力去降低選舉費用的人，因為二○一四年的選舉就是以群眾募資為主，選舉是政治文化的改造運動，不是思考輸贏，而是帶給大家哪些政治文化。