〈台北都會〉新巴士春節停駛天數 司機盼統一

2018-01-30

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市「新巴士」共有一七三條路線，提供免費搭乘服務，有駕駛怒批「血汗」，抱怨某些行政區的「新巴士」在農曆春節期間只停駛兩天，有的地區卻停駛五、六天，司機休假標準不一，盼比照公家機關的休假天數，或統一全市新巴士的停駛天數；市府交通局回應說，因各行政區狀況不同，由區公所自行與業者訂立契約。

有新巴士司機陳情春節期間休假亂象，例如淡水區僅停駛除夕晚上到初二，蘆洲區卻從除夕當天十一點休息至初五，石門區更從除夕一口氣休到初五，多次跟公司反映都無效。

八里區司機也抱怨說，八里新巴士共有五條路線、四位司機，其中兩條是到淡水馬偕或林口長庚的醫療專車，但過年期間醫院休診，新巴士幾乎跑空車，爭取後才改從初一休到初三，但到馬偕的F125只休除夕夜，還有其他地區的司機只休兩天。

八里區公所表示，新巴士是公共運輸，過年期間也要滿足民眾搭乘需求，不宜全面停駛，各區公所當初在招標合約都已載明；淡水區公所解釋，淡水新巴士有十一條路線，淡水路線多、搭車民眾也多，只休二天多，是為滿足乘客的需求。

蘆洲區公所自營新巴士，因此春節休假天數較多，公所表示，蘆洲新巴士共有七條路線、廿位司機輪班，司機都有公務員身分，蘆洲新巴士在例假日都照開，一年只休春節期間，也很辛苦。

交通局運輸管理科長林碧芬表示，每個行政區狀況不同，經營方式、路線里程與司機調度也都不同，所以由區公所自行與業者訂立彈性契約，新巴士司機的雇主並非市府，無法統一休假天數。