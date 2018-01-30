〈台北都會〉新巴士路線重複 新北檢討調整

2018-01-30

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市升格後，整併升格前、由各鄉鎮市自行開辦的免費社區巴士，統一更名為「新北市新巴士」，以「Ｆ」開頭進行路線編碼，市府每年並編列三．八億元預算補助，不但經費負擔沉重，且不少新巴士路線與市區公車重疊、載客成效不佳，屢被外界詬病；市府交通局表示，今年會完成檢討，重新規劃行駛路線等，讓公共交通運輸資源做更有效的運用。

部分路線 與市區公車嚴重重疊

根據審計單位報告指出，新北市每年編列近三．八億元預算，委託各區公所續辦「新巴士」，但因部分路線規劃不當，與市區公車重疊比率過高，有多達十七條路線與市區公車的重疊覆蓋率達五十％以上，例如從蘆洲區公所往返三蘆、八里的F318，與市區公車704重疊九十五％以上路線，往返汐止火車站的F908，也與市區公車890、896重疊九十五％。

也有「蚊子巴士」 班次少路線不佳

雖然「新巴士」免費搭乘，但因沿途停靠的站點不如市區公車四通八達，發車班次也比較少，所以許多民眾寧可花錢搭市區公車，部分路線的「新巴士」搭乘者寥寥無幾，也因此被外界稱為「蚊子巴士」。

新北市交通局運輸管理科長林碧芬表示，雖然每年都有檢討路線營運效益與調整的可能性，但因「新巴士」尚未裝設電腦驗票機器，運量只能靠駕駛員人工計算，實際運量並不精準，有許多路線的「新巴士」搭乘情況踴躍；交通局今年將全面調查各路線的實際運量，大方向是在市區做路線調整或撤除，保留偏遠地區的接駁功能，交通局正在寫委託計畫書，檢討報告今年就會出爐。