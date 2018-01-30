〈北部〉罕見猛禽熊鷹捉雞 半年近10隻

2018-01-30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮中區淺山的一處放山雞場，最近半年來已損失將近十隻雞，雞場主人前天發現土雞陳屍雞舍外，頭不見了、脖子有老鷹啄痕，立刻架自動相機等候，果然前天拍到台灣最稀有的本土日行性猛禽熊鷹捉雞「進補」。

喜愛動物生態 雞農願包容

不願具名的養雞場主人說，他原本就愛動物、喜歡拍攝生態照，也知道熊鷹很稀有，雖然知道「牠隨時可能回來」造成損失，但他很願意和鷹和平共處。

飼主說，去年夏天就發現養雞場多次有老鷹來抓雞，養雞場「滿地都是雞毛」，但不知是哪一種猛禽，因此曾設自動相機想要「追究」兇手，沒想到拍到熊鷹出現捉雞。

前幾天飼主又發現有母雞死在雞舍外面，牠的頭不見了、脖子也被啄食到只剩骨頭，地上又有雞毛，因此在檳榔樹上裝設自動相機，昨天果真拍到熊鷹又回來吃母雞屍體。他說，錄影畫面前前後後拍了一個多小時，畫面中一開始熊鷹曾試圖叼走雞，但土雞太重了牠帶不走，只好原地進食，其他珠雞雖在旁邊一直叫、試圖威嚇，但不敢靠近熊鷹，約下午一點多熊鷹吃飽離開。

台灣猛禽研究會常務監事、《猛禽觀察圖鑑》作者林文宏說，從照片看這隻熊鷹的胸腹部、腿的毛還是淺色，深色紋路很少，推測可能是三歲以內的年輕熊鷹，但公、母則需測量體重，一般來說雌鷹會比雄性的熊鷹的體型還要更大一些。

他說，台灣八種日行性的本土猛禽中，以熊鷹最稀少、體型也最大最兇猛，也因體型大，棲息環境需要大面積的原始林，一般人很難得看見牠的「鷹姿」，覓食的菜單包括藍腹鷳、飛鼠甚至台灣獼猴、山羌，而淺山農民養的土雞自然也成了牠的食物選擇之一。

他說，早期農業時代雞隻普遍露天養殖，也經常傳出「老鷹捉小雞」，現在台灣養雞多改設施養殖，放山雞只剩花東較多，相信老鷹捉雞情況應該算常見，這次花蓮出現熊鷹且養雞場的主人也願意包容，很難得也值得高興。