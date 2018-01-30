〈北部〉宜縣首辦12廟宇嘉年華 集章6間抽5萬黃金

2018-01-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「歡樂宜蘭年」今年移師五結鄉中興文創園區舉辦，鄉公所結合宜蘭年，首辦「廟宇嘉年華」，民眾即日至三月四日參訪十二間活動宮廟，集滿其中六間的「走春集章」，就有機會抽到價值五萬元黃金元寶及液晶電視等大獎。

「歡樂宜蘭年」系列活動將於二月三日的「踩街」及「掃舊迎春」拉開序幕，八日有「筅黗祭儀活動」；十五日是重頭戲「除夕晚會」，號召縣民在中興文創園區圍爐守歲，十六日至十八日有「創意行春市集」及「歡樂看表演」等活動。

配合歡樂宜蘭年，五結鄉公所結合鄉內的二結王公廟、五結奠安宮、五結正勉堂、季新開山廟、孝威德義宮、開基灶君廟、錦草保安宮、利澤簡永安宮、利澤簡廣惠宮、成興興安宮、新店慶興廟及四結福德等十二間廟宇，首次舉辦「廟宇嘉年華」。

鄉公所說，民眾只要走訪其中六間，蒐集滿六個「走春集章」就能參加摸彩，最大獎有五萬元的黃金元寶以及各類３Ｃ產品，總價值約廿萬元。

Ｑ版錢母卡 每廟限量千枚

這十二間廟宇也提供「Ｑ版神尊娃娃錢母卡」，上頭印有廟宇主祀的Ｑ版神尊。五結鄉公所表示，每間廟有一千枚的「錢母卡」，民眾若有需求可向廟方詢問，相關活動可上「五結鄉觀光旅遊服務中心」臉書粉絲團查詢。