〈北部〉峨眉湖拚觀光 太陽能遊艇下月推出

2018-01-30

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣觀光勝地峨眉湖引進太陽能遊艇，準備推廣水上環湖觀光，消息曝光後不少遊客紛紛打電話到公所問：「什麼時候開放搭乘？」鄉公所回應，下個月會以活動性質推出這項服務，屆時會公告搭乘方案。

「那部遊艇好酷，以前在峨眉湖從來沒看過。」位於大埔水庫上游的峨眉湖，以前對於水上活動的管制極為嚴格，過去只有零星的水上摩托車和小型膠筏、竹筏行駛在湖面上，所以這部太陽能遊艇前兩天出現在峨眉湖時，立刻吸引不少遊客目光。

配合吃貨遊湖活動進駐

鄉長江寧增說，峨眉湖交通船遊湖已規畫多年，想要採「日月潭遊湖」模式為當地觀光提供另一種遊玩方式，遊湖路線會經過吊橋、彌勒佛、湖中小島、候鳥生態區等景點，含遊客及船組人員可滿載五十人的遊艇船速緩慢悠遊，一趟航程約四十分鐘。

2月8日公告營運時間

鄉公所表示，這部太陽能遊艇是配合二月九日到三月十五日舉辦的「吃貨遊湖」活動進駐峨眉湖，採地方出場地、業者出船的方式在活動期間提供遊湖服務，藉此行銷峨眉鄉在農曆春節期間盛產的柑橘，二月八日前會在鄉公所網頁公告營運時間、搭乘費用等細節，歡迎有興趣的民眾屆時上網查詢。

對此一活動相當感興趣的邱姓遊客說，多次從岸邊走步道環湖，視角都是從岸邊看向湖面，如果能夠搭乘遊艇從湖中央看向岸邊，相信會有不一樣的體驗。

新竹縣議員邱振瑋說，他六年前在議會提案峨眉湖建置無污染的水上樂園，發展水上觀光休閒區域與項目，但是主管機關部門太多導致相關活動發展受限，如今終於有太陽能遊艇進駐提供遊湖服務，希望能給峨眉湖的觀光發展帶來新氣象。