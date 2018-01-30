〈北部〉挖礦剷樹林 青山禿了頭

2018-01-30

苗栗獅潭大興窩地區 怵目驚心

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉大興窩地區通往蓮台山妙音淨苑的產業道路，附近山坡遭怪手大面積開挖，整片樹林被剷平僅剩一片黃土，路過民眾拍下山林慘況PO網，引發批評，質疑主管機關放任濫墾濫伐，恐導致土石流災害，獅潭鄉公所也屢接獲民眾陳情，希望能停止工程。苗栗縣政府表示，業者未申請用路許可，已勒令停工並開罰六萬元。

行政院經濟部礦物局指出，業者有申請挖礦許可，擁有合法挖礦權，但未依法辦理地目變更由林務用地改為礦業用地，現經苗縣府開罰並令停工後，礦物局將進一步釐清業者責任，若卻未通過用地許可就擅自開挖，最重可依竊占國有土地罪嫌送辦。

民眾前往位於獅潭鄉的蓮台山妙音淨苑賞櫻，但卻看到路旁山區怵目驚心，遭怪手駛入大肆開挖，整片山坡樹林被剷平，淪為禿山，面積約三座籃球場大小，照片PO網後，引發群眾撻伐，認為又是一起濫墾破壞山林地的惡例，質疑有關單位未盡責把關，任由不肖業者破壞山林生態，擔心若遇大雨，整片山坡無植被保護，恐釀成土石流。

縣府已勒令業者停工 開罰六萬

獅潭鄉公所表示，該地區為礦場，從去年底開始有業者進駐開挖製作玻璃原料的矽砂，但過去公所就常接獲鄉民陳情，指稱該地區濫墾濫伐嚴重，鄉公所也派員了解，並將相關情況轉知縣府，交由苗縣府稽查。

苗栗縣政府水利處水保科則說，初步了解該山區為合法礦場，業者雖領有挖礦許可，但未申請開闢進入礦區的道路，就擅自闢建長約廿五公尺的道路，已於本月十八日依違反水保法開罰業者六萬元，並勒令停工。而農業處林務科表示，並無接獲業者申請變更地目為礦業用地。