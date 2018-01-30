〈北部〉《桃園》希望工程獎助學金 8學子獲獎

2018-01-30

〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園市希望工程獎助學金」今年有八名學生獲獎，昨天接受市府教育局長高安邦表揚，獲獎的孩子家境清苦居多，仍奮力堅持理想。

施依辰 不忍病父開小黃 洗碗貼補家用

成功工商餐飲管理科二年級的施依辰，看到背負一家生計責任的父親罹患壓迫性骨折，仍忍痛開計程車，因此到鍋貼店打工補貼家用，奶奶心疼說，她洗碗洗到手破皮、流血也從不喊苦，想利用這次獎助學金買個烤箱給熱愛烘焙的依辰，但依辰立刻說：「再考慮看看！」還說高中畢業後考慮要先就業、存錢，再靠自己的力量開麵包店，言談中展現獨立及對家人的疼惜。

李旻叡 家境清苦樂助人 特教班當志工

台中教育大學體育系四年級李旻叡已第三年獲得獎助學金，人在學校的他接受電話訪問表示，父母都有慢性疾病，他高中開始就打工補貼家用。家境雖苦，但旻叡不吝付出，大學開始會早起到國中特教班，義務協助肢體障礙者訓練體能，他說，身障者也不願遭遇困境，他只付出一些就能改善他們的生活，很值得，他也正努力朝體育老師的目標前進，未來想幫助更多清寒學子。

張嘉玲 癌末姑扶養長大 用功拚好成績

內壢高中三年級的張嘉玲由姑姑一手帶大。癌末的姑姑梁玉妹昨天與會表示，她努力對抗病魔，就是為了看到嘉玲完成學業、結婚生子，言談令人動容。張嘉玲的父親早逝、母親工作不穩定，梁玉妹不忍她年幼無依，一歲時將她接回家照顧、視如己出，八年前姑姑發現罹癌而退休，僅靠中低收津貼過活，懂事的嘉玲不願補習造成負擔，努力求學仍維持好成績，也考取理想大學報答姑姑的期望，讓七十歲的梁玉妹深感窩心。

教育局長高安邦表示，希望工程獎助學金已開辦十一屆，獲獎的大專生一年可領取十二萬元、高中生一年八萬元，能協助品學兼優的清寒學子，無後顧之憂的完成學業。

今年獲獎名單：大專組李旻叡、陳昶諭、陳暄穎、趙淑嫈；高中職組張嘉玲、張詠翔、施依辰、賴續恩。