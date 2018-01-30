〈北部〉《桃園》天空纜線清整 市長：3年完成100公里

2018-01-30

〔記者李容萍／中壢報導〕市府工務局將整頓如蜘蛛網般密布、雜亂無章的電桿纜線，昨在中壢區啟動「天空纜線清整專案」，市長鄭文燦宣布將於三年內至少完成一百公里的清整專案，將清除約一八六．三五噸、總長九○一．五公里的廢棄纜線，相當於桃園機場捷運營運長度來回九趟（來回一趟約一○二公里），也要求各纜線業者清整捆束所屬的纜線，並貼上識別標籤，讓市民享有美麗的天際線與安全的用路環境。

纜線識別標籤分為五種顏色以辨別不同的管理單位，紅色（區公所）、綠色（交通局）、白色（警察局）、黃色（有線電視）、藍色（固網電信）；相關單位應貼上標籤，並捆束納入規範，在期限後未貼上標籤者，即進行纜線剪除。

設示範區 掛纜線未來要齊頭

鄭文燦說，「天空纜線清整專案」以桃園區中山路、民族路口及中壢區中北路、實踐路口周邊道路為纜線清整示範區，已協調各纜線單位未來應統一以相同高度附掛纜線，且纜線應在同樣的位置橫越路口，以免出現纜線垂吊及零亂情況，減少橫越路口的纜線數量。

天空、地下化纜線 兩案並進

工務局養工處指出，全市電纜線總長約二萬二六九三公里，為維護市民安全與美化整體市容，市府、各區公所及纜線業者已推動「電纜地下化工程」與「天空纜線清整專案」。一○四年六月的電纜地下化比率為四十一．一％，至去年十二月底已下地纜線迴長約三○二．五公里，電纜地下化已達四十二．四三％。

養工處說，將進行「天空纜線清整專案」的路段有桃園區國豐三街與國強十街、新埔五街一○○至一二○號、同安街三三六巷八十三號、同安街、忠一路（中山北路至永定一街）及仁二街；中壢區福州路、昆明街、南雄街、強國路（榮民路至富裕街）、後興路一段、民族路二段（環南路至高速公路）；八德區文昌街九十七巷、廣福路大成國小前；平鎮區復旦路二段與廣泰路口、興安路與中庸路十巷、廣明路；蘆竹區新南路二段、興中街；大園區中正西路、中正東路；楊梅區富岡火車站（成功路）。預計於一○九年可提升至四十八％。

由於電纜下地工程須有足夠空間放置變電箱，但多處路段因公共設施帶不足而難以推動，因此對於無法地下化路段，即推動「天空纜線清整專案」。