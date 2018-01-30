〈北部〉春節搭國五客運 公路總局：候車20分鐘內

2018-01-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕春節假期從二月十五日（除夕）至廿日（初五），公路總局祭出交通疏運措施，國道客運春節期間八五折優惠票價；國五客運班次，尖峰時間三至五分鐘一班車，離峰候車時間不超過廿分鐘。

今年春節假期有六天，公路總局預估十四、十五日，從台北南下宜蘭、花蓮車潮是高峰期，會造成國五、蘇花改與蘇花公路壅塞；十九日下午開始，北上收假車潮會湧現，都可能造成回堵。鐵、公路單位將於二月十四日至廿一日啟動春節疏運計畫，加開國道客運、臨時直達車及宜蘭縣景點接駁公車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

公路總局表示，疏運期間十四家國道客運業者、八十六條國道路線提供票價優惠，平均優惠額度約原價八五折，台北、宜蘭國道客運班次，尖峰時間三至五分鐘一班車，離峰時間壓在廿分鐘以內，不會讓旅客等太久。

國光客運從「捷運三重站」增開往返羅東轉運站的臨時路線，每日往返六班次；葛瑪蘭客運則增開板橋轉運站發車直達羅東轉運站，每天往返各三班次，可節省四十至五十分鐘車程。

公路總局指出，春節往返台北、花蓮民眾，可持鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運到羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車到花蓮。

另，武陵農場櫻花季二月十六日至廿五日登場，正好搭上春節連假，為期十天的櫻花季採總量管制，每日入園人數以六千人為限，且限乘大眾運輸工具。