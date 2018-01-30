〈北部〉春節疏運 蘇花改低速20km就管制

2018-01-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程（簡稱蘇花改）蘇澳到東澳段，預計二月五日通車，首階段僅開放小型車通行；通車後馬上遇到春節假期，預估會湧入龐大車流。公路總局昨公布春節疏運計畫，連假期間將由資訊系統引導車輛分流，若蘇花改車速低於廿公里或蘇花公路出現壅塞，就會啟動儀控對車輛進行管制。

依據公路總局統計，往年春節期間，蘇花公路蘇澳至東澳段與南澳平交道是兩大塞車瓶頸；去年十月，公路總局完成南澳平交道立體交叉改善工程，蘇花改蘇澳至東澳段也將通車，今年春節塞車狀況應能獲得改善。

不過，蘇花改通車初期會有體驗人潮，加上銜接路況仍不熟悉；公路總局坦言，春節壅塞狀況仍難避免，將透過車流引導、號誌管控，減少塞車。

連假避塞 資訊系統引導分流

公路總局四工處交控中心主任陳國正說，春節疏運期間，往花蓮小型車下國五蘇澳交流道後，將由號誌引導，從交流道口右轉接新馬陸橋、台九線直接進到蘇花改。至於北上車流，則從蘇澳隧道口引導至箕山橋接台二戊、海山西路上國五。

蘇花改還未開放大型車行駛，下國五蘇澳交流道後，引導經馬賽路、台二線進入蘇花公路；公路總局表示，大、小車輛透過三條省道，可達成車輛分流效果。

蘇花公路東澳至南澳路段，未納入蘇花改工程，蘇花改車流到東澳後，仍得經蘇花公路前往南澳；這時，蘇花改與蘇花公路的車流匯聚，地方擔心銜接端點易出現塞車，車流恐回堵到蘇花改高架橋及隧道內。

陳國正說，若蘇花改車速低於廿公里或蘇花公路出現壅塞，公路單位就會展開儀控管制，透過蘇澳交流道至蘇花改入口前的紅綠燈，管制車輛進入，減少進入蘇花改車流，直到車流順暢，盡量避免車輛塞在高架橋或長隧道。

陳國正強調，春節疏運是蘇花改的「重頭戲」，蘇澳端、東澳端以及長三點四公里的東澳隧道，都會配置人力待命，若遇突發狀況，會由專責人員、警力在第一時間排除，確保通行順暢。