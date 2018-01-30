〈北部〉竹南臨時拖吊保管場 4月啟用

2018-01-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南拖吊保管場七年前配合台灣燈會撤除，導致頭份及竹南居民違規車輛遭拖吊後，皆須遠至苗栗拖吊場領車，相當不便。苗栗縣警局交通隊原預定於頭份闢建新的拖吊保管場，但因工程費用過高，因此暫借竹南鎮污水處理廠預定地闢建臨時拖吊保管場預定今年四月啟用，但正式的頭份拖吊場至今仍荒廢，工程毫無頭緒。

苗栗縣境內原有後龍鎮北勢大橋旁的苗栗拖吊場及竹南鎮苗北藝文中心附近的竹南拖吊場，但竹南拖吊場七年前配合舉辦台灣燈會場地而撤除。以致全縣違規拖吊車輛皆於苗栗拖吊場保管，但許多頭份、竹南地區居民反映，前往領車車程近三十分鐘，相當不便，再加上兩地人口密集，每月違規取締件數約一千件，因此選定頭份、竹南地區增設拖吊場。

苗栗縣警局交通隊表示，原選定位於頭份大橋旁的空地作為正式拖吊保管場，但因該預定地地處低窪，若填平整地加上地上物施工費用過高。苗縣府為撙節經費暫時擱置，改商借竹南鎮大埔特地區污水處理廠預定地，闢建臨時拖吊保管場紓解地方需求。

竹南臨時拖吊保管場歷經多次工程流標後，終於在去年八月動工，目前已接近竣工，占地約一萬四千平方公尺，附鐵皮鋼骨搭建的簡易辦公廳，預定今年四月啟用，將可容納十五至二十輛車。若未來大埔特定區人口增加，仍要收回做污水處理廠。

頭份拖吊場預定地擬歸還國產署

交通隊指出，該用地在收回前都會暫作臨時拖吊場使用，短期之內不會有廢除問題。原選定的頭份拖吊場預定地也研擬歸還國有財產署，若未來竹南臨時拖吊場土地確定收回做污水處理廠，交通隊仍會在於竹南、頭份地區擇地選址闢建拖吊保管場。