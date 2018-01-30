〈中部〉結婚賀詞 副教授贈新娘「捨己救人」

2018-01-30

學生娶老婆 林茂賢掛軸匾額搞創意

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中教育大學副教授林茂賢的學生邱延洲結婚，林茂賢出席贈送「捨己救人」掛軸，祝賀新人，引發話題，林茂賢笑說，因為有人要嫁給學生實在「太勇敢」、「太感激」，所以要贈聯祝賀，因為和男女雙方及家長都熟，無傷大雅。其實這不是林茂賢首次驚人之舉，之前學生結婚，他也曾託台中市議員王立任提筆，贈送「為民除害」及「捨身取義」匾額祝賀。

台中教育大學副教授林茂賢本月廿七日南下高雄喝學生邱延洲與女方邱郁雯的喜酒，他上台開玩笑說，因邱男平日「作惡多端」，所以特別贈送「捨己救人」掛軸給女方，以為祝賀，當場引來會場人士大笑，新人及家長等也不以為意，甚至拍手叫好，引發話題。

林茂賢說，新郎從大學就是他的學生，現在成為他的專案助理，一路看著新郎因把妹技巧太爛，始終無法覓得良緣，當時他就允諾，如果邱男結婚，一定贈送匾額祝賀，今年終於盼到學生結婚，所以才特別請台中市議員王立任書寫「捨己救人」四字祝福語，在婚禮中頒給新娘，感謝她願意「下嫁」。

他說，傳統的制式掛軸缺乏創意，因為他和男女雙方及家長都熟，而且有人要嫁給自己的學生，實在「太勇敢」、「太感激」，才以搞笑方式祝賀新人。

曾送過「為民除害」「捨身取義」

其實，這也不是林茂賢首次發揮創意，二○一一年其學生方怡中結婚，他即贈送「為民除害」匾額祝賀，後來另一名學生結婚，他也贈送「捨身取義」感謝女方，這是第三次打破傳統，為新人祝福。林茂賢說，這是一種婚禮祝福幽默，加上他跟學生感情都很好，才會「搞笑」一下。