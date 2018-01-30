〈中部〉悔捐發票想討回 創世志工找翻天

2018-01-30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕蝦毀？連發票都有人悔捐！發票兌獎成為民眾開源小確幸，近年來民眾愈來愈「惜票如金」，創世基金會台中分院去年發票的捐票數下滑兩成之多，下滑幅度創歷年新高，甚至還有人悔捐發票，緊急跟創世要回，創世志工在茫茫票海中海撈二、三天無功而返，民眾還不諒解，讓志工備感無奈。

創世台中分院二月四日將在台中演武場推出寒士吃飽尾牙宴，預計席開一百七十桌，眼看不到一週就要開宴，目前募款數才達到七成五，創世台中分院長陳韋龍說，以往開席前均會募到八成五左右，今年捐款數明顯不如去年。

留著兌獎 去年捐票數少2成

除捐款緊縮外，陳韋龍說，近年來民眾捐發票意願也明顯衰退，去年募得發票數較前年大幅衰退二成之多，從五百萬張縮減到四百萬張，降幅是歷年之最；他說，可能與去年民眾沒加薪，兌換發票獎項成了民眾開源的小確幸，加上電子發票，也讓發票勸募更不易。

陳韋龍說，去年甚至有民眾捐完發票後竟悔捐，致電要求希望能「找回發票」，讓志工超傻眼。

陳韋龍說，目前台中分院全台中約有四百餘個發票箱據點，每個月各據點收回發票整理，集中保管後，再一起對發票，平均一個月約可收到卅萬張發票。

每季還有誤投、要報帳悔捐

民眾來電時，發票已回收多時，且整理好統一存放，不會分地點存放，根本不知從何找起，因無法拒絕民眾要求，只好動員志工，根據民眾描述的購買店家地點、日期及金額等特點，在茫茫票海中找尋，但動員一半志工人力搜尋兩天後無功而返，沒想到還未獲民眾諒解，抱怨創世不肯幫忙。

陳韋龍說，也曾有民眾在據點捐完發票後悔捐，逕自找商家要回發票，因發票箱鑰匙均由創世保管，只好專程請志工前往幫忙開箱尋找。

陳韋龍說，類似悔捐發票情況，平均每季會有一到二件，悔捐理由多是「不小心誤投」，或是「要報帳」。

陳韋龍說，雖然發票數量大幅衰退，幸好去年「運氣」不錯，甚至去年對中六年來首見的高額發票廿萬元，讓去年每張發票的平均中獎金額達到一．四元，較往年約一張一元高。