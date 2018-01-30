〈中部〉南投貓羅溪天空步道 趕燈會前完工

2018-01-30

燈會下月10日登場

〔記者謝介裕／南投報導〕南投國際沙雕藝術文化園區的「二○一八星光閃耀黃金沙城沙雕展」，已在二十八日開幕展出，而南投會展中心的南投燈會活動，也將在二月十日登場，串聯兩處會場的南投市「貓羅溪天空步道」工程，縣府表示，橋樑主體工程已完成架設，僅剩引道部分，有信心趕在燈會活動開幕前完工。

南投燈會、沙雕、花海等三項活動，是南投縣府春節主推的觀光活動，惟沙雕園區與會展中心之間隔著一條貓羅溪，讓民眾往來覺得相當不便，加上春節期間，對外主幹線中興路車流量倍增，容易造成塞車，縣府去年十月動工興建「貓羅溪天空步道」工程，以該人行橋聯絡貓羅溪畔兩邊的景點。

連接沙城和花海等景點

「星光閃耀黃金沙城沙雕展」活動，前日已開幕，園區右側聯繫華陽路的道路已完成拓寬，變得相當筆直、順暢，但左側銜接貓羅溪天空步道的工程仍在施工中，民眾都在問「貓羅溪天空步道何時完工？」擔心燈會開展後，還得繞道才能前往會展中心遊賞花燈。

南投縣府工務處長陳錫梧指出，貓羅溪天空步道工程，橋長約三百六十公尺，橋寬從二至四公尺不等，在克服溪床地質較為鬆軟問題後，目前已完成跨越河岸橋樑、橋面的主體工程，緊接著，也與第三河川局分工合作，一方面進行引道施作等細部工程，一方面展開河道疏濬、整治、綠美化、撒花籽等工作，屆時步道工程將連同波斯菊花海美景，一併完工呈現，滿足各界賞花燈、看花海、玩沙雕的需求。而工程也在趕工，有信心在燈會開展前完成。