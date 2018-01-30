〈中部〉防毒一校一藥師 逾萬人次受益

2018-01-30

〔記者黃鐘山／台中報導〕防範青少年染毒，市府與藥師公會共同推動「一校一藥師」計畫，目前已培訓一百一十八名藥師，全市三百六十一所學校皆至少聘任一名藥師，受益師生逾萬人次，今年除繼續宣導防毒，將擴大舉辦以教師為主的藥物知識講座，並培訓更多藥師。市長林佳龍感謝藥師公會的協助與貢獻，昨頒發感謝狀肯定。

培訓118名藥師認輔361所學校

衛生局表示，台中市政府推動「一校一藥師」計畫，目前已由衛生局培訓一百一十八名藥師，並認輔全市三百六十一所高中職以下學校，協助提供藥物濫用諮詢與反毒知能宣導，受益師生達一萬二○七六人次。

今年將擴大舉辦教師藥物講座

今年除將持續針對學生辦理計畫宣導，也將擴大舉辦以教師為主的藥物知識講座，並培訓更多藥師，提供師生正確用藥、藥物濫用、毒品危害等寶貴的知識與觀念。

衛生局指出，「一校一藥師」計畫讓學校與社區藥局建立夥伴關係，藥師在校園裡，結合時事宣導，深入教導學生認識毒品的危害與辨識技巧，並與教師分享如何留意學子行為改變的特徵與情緒反應，利用豐富有趣的課程增進師生互動，加深反毒印象。

在校園毒品防制部分，也採取擬真模式教學，讓學生看到吸毒者前、後的樣子，防範學生觸碰毒品；更創全國之先，製作分齡教材，以不同年級能夠理解的方式宣導反毒。

此外，市府也以「全人關懷服務」為理念，提供免費青少年戒癮、全國跨區美沙冬異地給藥服務及藥癮弱勢族群戒治就醫補助等各項戒癮資源，盼透過協助一個藥癮個案，挽救一個破碎家庭。