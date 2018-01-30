〈中部〉強化客庄長照 東勢伯公照護站揭牌

2018-01-30

〔記者歐素美／台中報導〕東勢伯公照護站揭牌！為落實蔡英文總統「建構客庄伯公醫療行動網」及「推動夥房銀髮照顧中心」的客家政策，客委會昨分別在桃園，新竹縣市、苗栗、台中、南投、花蓮及台東等八縣市成立「伯公照護站」，副總統陳建仁特別前往台中市東勢區主持揭牌儀式，與其他七縣市視訊連線同步揭牌，希望進一步強化客庄地區老人照護及醫療。

副總統陳建仁、行政院客委會主委李永得、台中市副市長林依瑩、衛福部次長呂寶靜等昨皆出席東勢「伯公照護站」揭牌典禮，客庄阿公阿婆則上台表演，展現活力。

導入客語環境

陳建仁表示，去年二月起，我國六十五歲以上人口首度超越十四歲以下人口，尤其因少子化與人口外移，全台七十個客家文化重點發展區中，有五十二個鄉鎮市區的高齡人口比例高於全國平均值，苗栗縣獅潭鄉及新竹縣峨眉鄉更平均每四人就有一名六十五歲以上老人，比例近全國兩倍。

他指出，這些客庄地區所獲得的醫療及照護資源相對缺乏，部分客庄甚至沒有藥局或醫師照護，成為「無醫鄉」，解決客庄地區老人照護及醫療問題刻不容緩，蔡總統上任後指示客家委員會設置符合客庄的照護服務，包含建構伯公醫療行動網及推動夥房銀髮照護中心，導入客語環境，讓照服人員能夠提供客語溝通，客家長輩獲得最充分的醫療與幫助。

提供客青訓練

陳建仁說，伯公照護站不僅提供長者在熟悉環境接受照護，也提供在地客家青年接受專業訓練，吸引青年回鄉照護長輩，減緩人口外移，並期待未來能發展出因地制宜、客製化的照護服務，打造台灣多元族群更友善的照護環境。

客委會表示，伯公照護站自去年十一月開辦，目前已在八縣市、十七個客家文化重點發展區成立卅五個站，並著重客語照護服務、送藥到點及行動醫療等加值服務。