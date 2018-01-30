〈中部〉外銷行不通 中寮柳丁逾30萬斤滯銷

2018-01-30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中盤商放鴿子，外銷又行不通，南投縣中寮鄉柳丁滯銷逾六十萬台斤，經全台鄉鎮農會訂購十萬台斤，南投縣府也買二萬五千多台斤送社福機構，目前還有超過三十萬台斤的柳丁亟待行銷。

中寮鄉是南投縣柳丁種植面積最大的鄉鎮，近年來輔導轉作，柳丁只剩五百公頃，前年和去年價格看俏，一台斤還有二十到三十元，去年夏天中盤商來下訂，言定以每台斤十四到十六元收購，並預付一台斤一元的訂金。

一顆爛整貨櫃報銷 風險高

惟去年颱風少，各種水果豐收，有盤商採購柳丁後認為利潤不如預期，也有人認為採購價格太高，寧願訂金被果農沒收，也不來收購預訂的柳丁，造成柳丁滯銷，月初縣農會協助找貿易商外銷，果農登記要外銷的數量多達六十萬台斤。

惟因外銷中國等地，只要被抽檢到有一個柳丁腐爛，就整貨櫃被退，而鮮果很難保證百分百無瑕疵，農會只好捨棄外銷管道，改找內銷管道。

縣農會和中寮鄉農會請全台的農會來幫忙，到昨日為止已訂購了十萬台斤柳丁；而南投縣府也訂購二萬五千多台斤，分送給社福機構，縣長林明溱昨日也在鄉農會理事長陳科材，及總幹事林裕堂的陪同下，到和興村果園了解柳丁生產和滯銷狀況。

南投縣長盼各界捧場幫忙

陳科材表示，經縣府和友會訂購，及扣除已洽請果汁廠商收購次級品部分，還有超過三十萬台斤柳丁亟待行銷，希望縣府能繼續協助找尋銷售管道。

林明溱則說，縣府採購僅能暫時舒緩中寮鄉柳丁滯銷壓力，希望引起各界關注，共襄盛舉，一起揪團向中寮鄉農會訂購。