〈中部〉機車族硬上 木橋棧道私鋪水泥

2018-01-30

為省200公尺路程 破壞公

〔記者陳冠備／彰化報導〕公德心在哪？彰化縣埔鹽鄉南新村自行車道上有一座坊木景觀橋，其橋身狹小、造型別緻，僅能提供行人通行，不過卻有機車騎士為省下繞道二百公尺距離及時間，竟然將銜接橋樑的木棧道加以拆除，甚至鋪上水泥以利自己方便通行，此自私行為破壞整體木橋景觀，讓不少人氣得大罵：「缺德！」

該座景觀橋橋長二十五公尺，寬度只有一百二十公分，原是橫跨自行車道與溪湖排水支線的防圳道路的石橋，十二年前縣府城觀處修繕為木橋，四年前社區南新村村長施正賀透過水保局申請農村再生計畫，將該處整修為「竹林休憩站」，木橋也改為「坊木」製，外型更為精緻，提供自行車騎士休憩賞景的好地方。

施正賀表示，經常到對岸務農的民眾，為了交通方便，多次在木棧道下方舖設大木頭或磚塊，讓自己的機車上橋通行，節省繞道到二百公尺遠的南新橋，可是木棧道不堪機車重壓，早已出現下陷，連行人出入都有問題，正要找經費修繕，竟被直接鋪設水泥，直通橋樑了，連修都無法修，只能重做，民眾缺乏公德心的行為真的看傻眼。

但也有村民表示，該便橋本來就能提供機車通行，是設計不良，才導致村民往返不易。對此，施正賀指出，改善前只是沒有護欄的水泥便橋，連人走都有危險，騎乘機車更是拿生命開玩笑，加裝護欄是讓往返民眾過橋進出有保障，怎能把方便當隨便，目前有人建議加裝柵欄，可是會破壞景觀，還在考慮中。

埔鹽公所協助申請修繕經費

施正賀說，雖然可猜出是何人所為，但並不想為此舉報，以免傷害社區感情。不過，這畢竟是花費百萬元完成的公共造產，呼籲村民一定要珍惜。埔鹽鄉公所表示，該景觀橋建造支出為水保局農村再生計畫撥款補助，公所並無實際管轄權，只能呼籲民眾要有公德心，會協助村長向水保局申請修繕經費。